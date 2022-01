De zwijgende meerderheid demonstreert in stijl: meer journalisten dan actievoerders in Nijmegen

De Enschedese noodopvang een luxe hotel? ‘Het voelt als een gevangenis, erger nog dan Heumens­oord’

ENSCHEDE – Het hardvochtige deel der natie sprak over de noodopvang in Enschede als een luxe hotel. „Maar het voelt als een gevangenis”, zegt Sayed Mirza Asalat. „Het is allemaal nóg slechter dan in Heumensoord.”

21 januari