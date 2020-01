Debat over sloop en nieuwbouw Jerusalem-wijk op laatste moment afgeblazen

Nijmeegse wethouder relati­veert fi­le-onderzoek TomTom: ‘Het ging juist iets beter’

16:37 NIJMEGEN - ,,Het ging de afgelopen jaren juist steeds iets beter als je je baseert op de TomTom Index”, relativeert wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks, verkeer) het onderzoek van TomTom naar verkeersopstoppingen in Nederland. ,,In 2013 waren we nog de landelijke nummer 1 in die filelijst. In de periode daarna daalden we gestaag, tot plek 7 in 2018.”