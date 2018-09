Deed de kantinemedewerker bij Hollandia gif in de baas zijn koffie?

Verleden Leven Overleden oudste karmeliet ter wereld zag de laatste glimlach van Titus Brandsma

13:37 OLBURGEN/ NIJMEGEN - Constant Dölle was de oudste karmeliet ter wereld. Geboren in het Achterhoekse Olburgen, overleden in een klooster in het Twentse Zenderen, maar misschien wel het meest bekend in Dordrecht en Nijmegen.