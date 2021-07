Deel ouders en leerlingen wil dat rector Dominicus College vertrekt wegens ‘onbehoorlijk bestuur’

Justitie: steeds meer bewijs dat ‘moordsol­da­ten’ achter vergis­moord Nijmeegse Mehmet zaten

6 juli NIJMEGEN/ARNHEM - De Nijmeegse klusjesman Mehmet, die exact één jaar geleden op klaarlichte dag in Beuningen werd doodgeschoten, is naar alle waarschijnlijkheid om het leven gebracht door keiharde criminelen uit Amsterdam. Dat zei de officier van justitie dinsdagochtend in de rechtbank van Arnhem.