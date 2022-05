Deel Stevenskerk verlaat Nijmegen: honderden stukjes van iconisch gebouw op transport naar Millingen

Eerste elftal UNI VV dreigt te verdwijnen door gebrek aan voetbal­lers

NIJMEGEN - De Nijmeegse zaterdagvoetbalvereniging UNI VV zit in de problemen. Het eerste elftal, nog niet veilig in de derde klasse A, kampt voor komend seizoen met een tekort aan spelers. Binnenkort beslist het bestuur of het al dan niet de stekker uit de hoofdmacht trekt.

20 mei