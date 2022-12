Deelfietsen- en scooters van GO Sharing en Check laten langer op zich wachten in Nijmegen

Ontsnapte tbs’er Kendrick M. kreeg hulp tijdens vlucht uit winkelcen­trum Hatert: drietal opgepakt

NIJMEGEN - De 31-jarige ontsnapte tbs’er Kendrick M. kreeg tijdens zijn vlucht hulp van drie mensen. Dat vermoedt de politie, die de drie verdachten daarom heeft opgepakt. M. ontsnapte woensdag uit de Pompekliniek in Nijmegen en stak later die dag een 27-jarige vrouw neer in Soest.

2 december