Deelname aan de Vierdaagse is ieder jaar duurder, dit is waarom

1. Hoeveel duurder is de Vierdaagse geworden?

Vooral het laatste decennium is het inschrijfgeld fors verhoogd. Was het in 2008 nog 35 euro, inmiddels is dat dus bijna-twee-en-een-half keer meer. In 2012 werd het inschrijfgeld fors verhoogd, met 20 procent van 40 naar 48 euro. In 2017 schiet de prijs van 64 naar 80 euro, een stijging van 25 procent. Tot 2008 zou je kunnen zeggen dat het inschrijfgeld de inflatie volgt. Wie in 1931 meedeed betaalde 2,50 gulden. Voor dat bedrag kon je destijds ongeveer 28 broden kopen, zegt het CBS. eenzelfde aantal broden kreeg je in 2008 bij de kassa als je 35 euro betaalde. Voor 84 euro koop je er ongeveer 70. Naast de inflatiecorrectie is de 4 euro van dit jaar te verklaren door 3 procent btw-stijging (van 6 naar 9 in het lage tarief).