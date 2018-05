Deelneemsters Marikenloop stappen massaal over naar kortste afstand vanwege hitte

Waalzinnig Festival: stralen op het podium, ondanks die beperking

26 mei NIJMEGEN - Iedereen mag er zijn en heeft talent. Of je nu een beperking hebt of niet. Dat is een van de boodschappen van het Waalzinnig Festival, morgen op de podia in en rondom LUX in Nijmegen, waar mensen met én zonder beperking samenkomen en optreden.