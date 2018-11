Deelnemers haasten zich naar start Zevenheuvelenloop na treinstoring

Jonge fietsster rijdt tegen verkeer in richting A325, agenten grijpen in

7:41 LENT - Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een jonge vrouw gevonden die met haar fiets, tegen het verkeer in, op weg was naar de snelweg A325. Ze fietste op dat moment op de busbaan ter hoogte van de Prins Mauritssingel in Lent.