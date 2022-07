Deense militair Daniel wandelt voor het eerst met zijn dochter Helene (12) de Vierdaagse

NIJMEGEN - De Deense militair Daniel Rindorf loopt de Vierdaagse al voor de twaalfde keer. Toch is dit jaar voor hem een speciale editie. Zijn dochter Helene (12) wandelt voor het eerst mee. ,,De Vierdaagse is iets wat je moet ervaren.”

Rindorf kan zijn eerste Vierdaagse nog goed herinneren. ,,Ik was zo onder de indruk van alles, maar vooral van alle mensen langs de kant. Dat maak je nergens anders mee.”

Intussen heeft Rindorf elf Vierdaagsekruisjes op zak. ,,Ik loop altijd met de Deense militaire delegatie van zo’n vijfhonderd man.”

Als militair, en mét dochter

Dit jaar loopt hij weer mee als militair, maar intussen heeft hij ook zijn dochter besmet met het Vierdaagsevirus. En dat is best bijzonder, want ze heeft het evenement nog nooit van dichtbij meegemaakt. ,,Als mijn vader de Vierdaagse loopt zijn we bij mijn familie in België. Ik ben half Vlaams, dus het is leuk om hier de zomer door te brengen in plaats van in Kopenhagen”, vertelt de 12-jarige Helene.

Quote Op dinsdag en woensdag lopen we praktisch de hele dag samen

Dit jaar mag Helene zélf meelopen. Dit doet ze samen met het V-team, een groep van 75 debutanten tussen de 11 en de 15 jaar. ,,Ik hoop dat ik hier vriendjes maak”, vertelt Helene. Haar vader maakt zich geen zorgen. ,,Helene is heel sociaal en een goede wandelaar. Laatst hebben we in twee dagen zo’n 85 kilometer gelopen. De Vierdaagse van vier keer 30 kilometer kan ze dus wel aan.”

En mocht het toch wat tegenzitten, dan kan ze op de steun van haar vader rekenen. Hij loopt de militaire route van 40 kilometer en loopt dus geregeld op het parcours van de 30 kilometer. ,,Op dinsdag en woensdag lopen we praktisch de hele dag samen. De laatste twee dagen mag ze ’s ochtends met het V-team lopen en ontmoeten we elkaar op de route”, legt Rindorf uit.

Via Gladiola

Vader en dochter zullen ook samen de Via Gladiola bewandelen. Helene: ,,Daar kijk ik het meest naar uit. Wandelen is leuk, maar ik ben vooral heel trots als het allemaal gelukt is.” Rindorf verwacht dat ze ook het wandelen leuk gaat vinden: ,,Normaal is wandelen best eenzaam. Je komt hooguit tien mensen tegen en dat is voor een 12-jarige soms wat saai. De Vierdaagse is totaal anders. Het is iets wat je moet ervaren. Ik kan niet uitleggen wat je voelt als iedereen staat te juichen. Het is het mooiste feestje ter wereld.”