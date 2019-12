Dekkerswald krijgt zorgcentrum voor mensen met psychische problemen

gevecht van de eeuw Scheids Joop Ubeda zag Rico en Badr groeien in de ring: ‘Stoten van Badr hóór je aankomen’

18 december NIJMEGEN - Kickboksscheidsrechter Joop Ubeda (71) uit Nijmegen had Rico Verhoeven en Badr Hari als tieners al bij zich in de ring. Hij zag ze opgroeien tot wereldvechters. Zaterdag is het Badr tegen Rico in Gelredome Arnhem. Ubeda blikt vooruit.