Demonstranten voor beter klimaat liggen op straat voor Nijmeegs stadhuis

Update Kettingbot­sing en gekantelde truck op A73; vrachtwa­gen­chauf­feur gewond

10:20 HAPS - Een vrachtwagen is maandagochtend tussen Malden en Nijmegen in de berm langs de A73 terecht gekomen. Door een greppel kwam de truck op zijn kant terecht. De chauffeur is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.