Demonstratie anti-pedogroep in Nijmegen: ‘Zo'n afspraak met een 14-jarig meisje, dat kan natuurlijk niet’

NIJMEGEN - Het verdient volgens Zuleyka van Hoorn niet de schoonheidsprijs, de wijze waarop oud-voorzitter van Achilles ’29 Harrie Derks uit Groesbeek in de val zou zijn gelokt door Utrechtse zogeheten pedo-jagers. Maar de gebeurtenissen afgelopen week laten volgens haar wel de noodzaak zien voor een hardere aanpak in Nederland van pedofielen.

Zaterdag demonstreerde ze voor de tweede keer in korte tijd op Plein 1944 in Nijmegen. Dat deed ze namens een nieuwe organisatie die ze wil oprichten: Save Our Children, afdeling Nijmegen. Er waren deze keer zo'n tachtig medestanders.

Kinderporno

Van Hoorn, woonachtig in Cuijk, zegt te strijden voor een keiharde aanpak van pedofielen. ,,71 procent van alle kinderporno komt van Nederlandse servers”, sprak ze de menigte toe. ,,We moeten stoppen met toekijken en in actie komen voor al die kinderen die geen stem hebben. Van onze kinderen moet je afblijven.”

Van Hoorn reageerde ook op de aanhouding van de oud-voetbalvoorzitter afgelopen week. Derks wordt verdacht van grooming, ofwel het vertrouwen proberen te winnen van in dit geval een 14-jarig meisje om ze seksueel te misbruiken.



Derks zelf ontkent in alle toonaarden. ,,Allemaal onzin, er is helemaal niks gebeurd”, zo liet hij deze krant weten.

‘Walgelijk’

Derks blijft volgens de politie in afwachting van verder onderzoek nog verdachte. Volgens Van Hoorn is wat Derks gedaan, hoe dan ook ‘walgelijk’. ,,Zijn schuld mag nog niet vaststaan, maar uit de Whatsapp-wisseling die op Facebook openbaar is gemaakt, is wel duidelijk dat Derks een afspraakje wilde met een minderjarig meisje. Ik wil niet iemand bij voorbaat veroordelen. Maar zo'n afspraak maken met een minderjarige kan natuurlijk niet.”

Liever dan pedo-jagers die het recht in eigen hand nemen, ziet Van Hoorn dat de politie meer middelen krijgt om pedofielen aan te pakken. ,,Het is natuurlijk veel beter als ons rechtssysteem daar prioriteit aan zou geven. Laat de politie dit soort mensen in de val lokken. En daarna moeten ze hard gestraft worden. Maar dat is precies wat nu niet gebeurt. Anders zou Derks ook niet alweer zijn vrijgelaten, terwijl hij toch betrapt is.”

‘Eén op drie kinderen misbruikt’

Zo wordt volgens Van Hoorn in Nederland ook ‘weggekeken’ bij de heroprichting van de controversiële Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), in de volksmond ook wel ‘pedopartij’ genoemd. PNVD propageert dat personen van alle leeftijden, dus ook kinderen, het recht hebben te beschikken over hun eigen lichaam. Dit geldt wat PNVD betreft ook voor seksuele zelfbeschikking. Privébezit van kinderporno wordt als het aan de partij ligt toegestaan.

,,Terwijl één op de drie kinderen in Nederland ooit wel eens misbruikt wordt. Dat zijn de ware getallen”, liet Van Hoorn weten aan de mensen op Plein 1944. ,,De mainstream media willen ons desondanks laten geloven dat onze kinderen hier voldoende bescherming krijgen.”

Volgens Van Hoorn groeit haar organisatie langzaam maar gestaag. ,,We hebben nu tussen de duizend en tweeduizend aanhangers in Nederland. Over twee weken starten we weer een nieuwe afdeling, dan in Roermond.”