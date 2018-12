Demonstratie ‘gele hesjes’ rustig verlopen, geen sprake van ‘honderden betogers’

A-status lonkt voor ‘Golden Girl’ Jemyma Betrian na brons op WK boksen

9:53 ARNHEM/NIJMEGEN - Jemyma Betrian (27) won brons op de WK boksen in New Delhi, in de gewichtsklasse tot 57 kilo. Haar doelstelling vooraf? ,,Antwoord vinden op de vraag: waar staat Jemyma?” Met brons kreeg Jemyma Betrian een bevredigend antwoord op de vraag die ze zelf had voor het WK. Na haar grandioze debuut lonkt de A-status van NOC*NSF en daarmee een rianter pad naar de Olympische Spelen in Tokio.