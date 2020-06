Demonstratie tegen racisme in Nijmeegs Goffertpark

NIJMEGEN - In het Goffertpark in Nijmegen is vrijdagmiddag een demonstratie tegen racisme, naar aanleiding van de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Die stierf in Minneapolis nadat een witte politieman hem minutenlang tegen de grond drukte.

De demonstratie is een initiatief van Nijmegen tegen Racisme, ‘een brede verbinding van mensen die zich inzetten voor grenzeloze solidariteit in een gastvrij Nijmegen’. De actie volgt op eerdere demonstraties in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen.

Lees ook PREMIUM Anti-racisme protest komt donderdag naar Arnhem Lees meer

Solidariteit

Volgens de organisatie is het protest bedoeld als uiting van solidariteit. ‘Nijmegen staat op en laat zich horen in het geluid dat de rest van de wereld de afgelopen dagen ook heeft laten horen. Nijmegen spreekt zich uit tegen anti-black geweld in de VS en EU. We zijn solidair met de slachtoffers van (institutioneel) racisme overal ter wereld’, meldt Nijmegen tegen Racisme op Facebook. ‘Wij protesteren tegen anti-zwart racisme in Nederland, Europa en de rest van de wereld.’

Omdat eerdere protesten in Nederland op kritiek stuitten omdat er te veel mensen dicht bij elkaar kwamen, heeft de organisatie een duidelijk ‘coronaproof’-protocol opgesteld. Zo worden deelnemers opgeroepen 1,5 meter afstand te houden, mondkapjes en wegwerphandschoenen te dragen, handen te wassen en de instructies van de ordedienst op te volgen.

‘Volg de regels’

‘We demonstreren voor een veiliger wereld voor iedereen. Dit doen we in een een rare tijd waarin we ook een onzichtbare vijand hebben. Laten we ook deze vijand zoveel mogelijk op afstand houden en volg daarom deze regels’, aldus de organisatie.