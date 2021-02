Demonstratieve wandeling ‘tegen de inperking van de vrijheid’ door centrum van Nijmegen

Teststraat Nijmegen zondag dicht wegens sneeuw, andere locaties korter open

5 februari De coronatestlocatie bij de GGD in Nijmegen gaat zondag dicht. Op de andere locatie in Gelderland-Zuid worden de openingstijden aangepast. Voor zaterdag naar verwachting de eerste sneeuw gaat vallen, gaan de teststraten dicht: om 17.00 uur. Zondag zijn de openingstijden ook beperkt: testen is dan mogelijk tussen 10.00 en 16.00 uur. ,,Natuurlijk worden de actualiteiten nauwlettend gevolgd en indien nodig passen we ons hierop aan’’, stelt een woordvoerder van die GGD-regio die globaal het gebied rond Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het Rivierengebied bestrijkt.