Demonstratieverbod voor twee pro-zwartepiet-activisten in Nijmegen

NIJMEGEN - Twee in Nijmegen bekende pro-zwartepietactivisten mogen zich zaterdag tijdens de intocht van Sinterklaas niet vertonen in de binnenstad. Doen ze dat toch, dan wordt hen door burgemeester Bruls per direct een gebiedsverbod opgelegd van minimaal acht uur. Bruls ziet hen als een bedreiging van de openbare orde.

Volgens Bruls gaat het om twee gangmakers van ‘anti-anti-zwartepiet-demonstranten’ die vorig jaar betrokken waren bij incidenten rondom de intocht. ,,Het tweetal heeft zich de afgelopen weken op social media opnieuw dreigend uitgelaten naar tegenstanders van zwarte piet. Dat wil ik niet zien in de stad. Zij hebben hun rechten verspeeld”, aldus de burgemeester.

Het tweetal dat per brief is gewaarschuwd om zich niet te vertonen in de binnenstad, is lid van actiegroep Nijmegen Rechtsaf. Een van de twee, Micheal van de Bergh, is furieus over het besluit. ,,Het is onzin dat we dreigende taal hebben uitgeslagen op social media. Vorig jaar hebben we een spandoek met ‘zwarte piet is racistisch’ weggehaald langs de route, waarmee we alleen maar het geldende verbod op demonstreren hebben gehandhaafd.” Nijmegen Rechtsaf beraadt zich op juridische stappen tegen burgemeester Bruls.

Wél protest tégen zwarte piet

Kick Out Zwarte Piet (KOZP), die fervent maar ook nadrukkelijk geweldloos campagne voert tégen zwarte piet, mag zaterdag wél demonstreren. ,,Kick Out Zwarte Piet heeft daarvoor keurig een verzoek ingediend. Ze willen geen trammelant, ze willen graag hun mening kenbaar maken. Gesprekken over hoe we een en ander organiseren, lopen in prima verstandhouding”, stelt Bruls.

De locatie waar KOZP gaat demonstreren, is nog onduidelijk. In elk geval niet op de Grote Markt, zoals KOZP verzocht heeft, en ook niet op of pal langs de route van Sinterklaas. Bruls: ,,Omdat het daar te druk is. Als er gedoe komt, dan is de ellende al geschiedt. Dat zien de kinderen dan ook. Dat wil ik niet laten gebeuren.”

De gemeente wacht nu nieuwe voorstellen af voor locaties die KOZP zelf moet aandragen. ,,Bijvoorbeeld op de Waalkade op honderd meter afstand van de sint, waar de nodige ruimte is. Dat is een ander verhaal dan in de nauwe binnenstad. Maar nogmaals, we wachten even af”, aldus Bruls.

Voorstanders kunnen verzoek indienen

Mochten voorstanders van zwarte piet nog willen demonstreren, dan kunnen ze volgens Bruls nog steeds daarvoor een verzoek indienen. ,,De twee mannen die we hebben uitgesloten, komen niet meer in aanmerking. Maar als anderen dat willen, kunnen we uiteraard nog steeds kijken hoe en wat nog kan. Iedereen heeft immers demonstratierecht.”