DENK stuurt Nijmeegse 'IS-stagiair' de laan uit

Niet op de hoogte

Het partijbestuur van DENK was niet op de hoogte van de uitlatingen van de stagiair, zegt fractievoorzitter Tunahan Kuzu. ,,De stage is gisteren na het bekend worden van de uitspraken bij ons direct beëindigd. Wij zijn het ook totaal niet eens met de uitspraken die hij heeft gedaan. Als DENK staan we lijnrecht tegenover IS. Het is een terroristische organisatie die voor veel leed en verdriet heeft gezorgd, en veel mensenlevens heeft verwoest. Daar hebben wij altijd een keiharde aanpak tegenover gezet.’’ Volgens Kuzu was de stage van korte duur, en was de Nijmegenaar net twee dagen op het Rotterdamse partijbureau aan de slag.