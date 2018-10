Derde drugsvondst in de regio op één dag

Sinan Can in race voor 'Europees journalist van het jaar 2018'

18:14 NIJMEGEN - De Nijmeegse documentairemaker Sinan Can is genomineerd voor de prestigieuze titel 'Europees journalist van het jaar 2018'. Can maakt veelgeprezen documentaires voor BNN/VARA over met name de Arabische wereld en begeeft zich regelmatig in gevaarlijke gebieden.