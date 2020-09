Derde grove mishandeling op Plein 44 in korte tijd, nu op klaarlichte dag

VideoNIJMEGEN - Opnieuw lijkt er recent op Plein 44 in Nijmegen iemand in elkaar geslagen te zijn door een groep jongeren. In een kort filmpje op website Dumpert is te zien hoe vijf jongen inslaan en trappen op een man die op de grond ligt. Het wordt gefilmd door mensen op een terras.

Het is de derde mishandeling op het plein in korte tijd. Enig verschil met de twee eerdere mishandelingen is dat deze op klaarlichte dag tussen het winkelend publiek plaatsvindt. Het filmpje lijkt gemaakt op zondag 6 september en is dinsdag online gezet.

Wat de aanleiding is van de mishandeling en hoe het met het slachtoffer is, is niet bekend. Hij wordt zo het zich laat aanzien fors tegen zijn hoofd geschopt. De groep jongens gaat er vandoor in de richting van het busstation als twee andere jongens zich met hen gaan bemoeien en ingrijpen.

Voor Geert Wilders is de publicatie van de beelden aanleiding om een tweet eruit te doen met daarin de tekst: ‘Knikker dit multiculturele tuig met hun familie Nederland uit! ‘

Alex’ verhaal kwam in Opsporing Verzocht

Op 14 augustus werd de 55-jarige Alex in elkaar geslagen op het plein in het centrum van Nijmegen. Hij werd 's avond slaat bewusteloos geschopt en geslagen door een groep jongens en meisjes. Ook zij gingen er na de mishandeling vandoor. Alex’ verhaal was recent te zien in het programma Opsporing Verzocht. De politie zei daarin te zoeken naar een groep van 25 jongeren. De uitzending leverde vijf tips op.

Een week later werd op Plein 44 's nachts een man van in de veertig mishandeld. Daarvoor werd een 15-jarige jongen opgepakt. Bij die mishandeling zou het gaan om drie daders.

Of van de nu gefilmde mishandeling aangifte is gedaan is niet bekend. De politie was dinsdagavond niet bereikbaar.

Volledig scherm Mishandeling op Plein 44 in het centrum van Nijmegen. © Videostill Dumpert