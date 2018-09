Derde kind Pieter Derks weken te vroeg geboren 'maar het gaat steeds beter'

Zij kwam zeven weken te vroeg, door een darmprobleem, maar ze is er, en het gaat steeds beter dankzij het geweldige team van kinderartsen, gynaecologen, kinderchirurgen, verpleegkundigen en een heleboel andere mensen van het Radboudumc.'



De tweet leverde een rij aan felicitaties op voor de cabaretier.



Derks begint volgende week de tournee van zijn nieuwe show 'Voor wat het waard is'. Op donderdag 13 september is de eerste voorstelling in het Haagse theater Pepijn. Op vrijdag 21 september speelt hij in het Weijertheater in Boxmeer, op zaterdag 6 oktober in De Lindenberg in Nijmegen. Vrijwel alle voorstellingen zijn al uitverkocht.



Pieter Derks wordt later deze maand 34 jaar. Hij is sinds 2013 getrouwd met Noortje Buiting.