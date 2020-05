Derde woning onbewoonbaar door explosie Nijmegen, bewoners waarschijnlijk vandaag naar huis

Bewoners van de straat waar woensdagmiddag een gasexplosie in een woning een enorme ravage veroorzaakte, worden vandaag per adres rondgeleid door hun eigen woning. Als tijdens zo’n inspectieronde geen ernstige gebreken worden geconstateerd, mogen bewoners om 17.00 terugkeren naar hun huis. De bewoners die niet bij de informatiebijeenkomst waren, worden op dit moment bijgepraat door mensen van stichting Salvage. Henk van der Vaart was wel bij de bijeenkomst. ,,Het is allemaal heel helder en duidelijk uitgelegd”, zegt hij. Als het hang- en sluitwerk in orde is en er geen gebreken zijn aan de gasinstallatie, wordt de woning vrijgegeven. ,,Maar het allerbelangrijkste punt was; veiligheid voor alles.”

Woningen onherstelbaar, bewoner aangeslagen

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de woning die direct grenst aan de twee huizen die compleet zijn verwoest, zo ernstig beschadigd is dat ook deze woning onherstelbaar beschadigd is. De bewoner van deze woning was vanochtend even ter plaatse. De man was zeer aangedaan en niet in staat om over de tragedie te spreken.



In de straat worden op dit moment met behulp van een grote kraan dakpannen op woningen gelegd zodat de bewoners er vanavond weer in kunnen.



