Derde woning onbewoonbaar door explosie Nijmegen: ‘Kan wel jaar duren voordat die bewoners terugkeren’

Dat bevestigen burgemeester Hubert Bruls en directeur Esther Lamers van woningstichting Woonwaarts. Zij hebben bewoners van Hillekensacker 32ste straat vanochtend bijgepraat tijdens bijeenkomsten in sporthal De Horstacker en hotel Van der Valk (Lent).



Woonwaarts en gemeente zetten het licht op groen voor terugkeer van bewoners naar de 27 huizen. Vanmiddag zijn per adres nog inspectierondes, daarna kan iedereen naar huis. Lamers: ,,Mochten er in bepaalde huizen nog grote problemen zijn, bijvoorbeeld met cv-ketels, dan kan het zijn dat individuele huishoudens vannacht nog ergens anders slapen.”



,,Het is allemaal heel helder en duidelijk uitgelegd in De Horstacker”, zegt buurtbewoner Henk van der Vaart. Als het hang- en sluitwerk in orde is en er geen gebreken zijn aan de gasinstallatie, wordt de woning vrijgegeven. ,,Maar het allerbelangrijkste punt was: veiligheid voor alles.”

Woningen onherstelbaar, bewoner aangeslagen

De woning die direct grenst aan de twee verwoestte huizen blijkt zo ernstig beschadigd dat ook die onbewoonbaar is verklaard. De bewoner van dat pand was vanochtend even ter plaatse. De man was zeer aangedaan en niet in staat om over de tragedie te spreken.



Het totaal aantal onbewoonbaar verklaarde woningen na de explosie komt daarmee op drie. Al die panden zijn eigendom van Woonwaarts. De woonstichting onderzoekt of een van die drie panden nog te renoveren is. ,,Bij de andere twee is dat uitgesloten”, zegt directeur Lamers.

Vervangende woonruimte