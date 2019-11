Deskundigen adviseren gedwongen behandeling Nijmeegse ‘loverboy’: ‘Hij had haar volledig in de tang’

Spelen op zelf ontworpen speelplein, zonder gaten in de ste­nen

12:35 NIJMEGEN - Nooit meer natte voeten door de kuilen in het voetbalpleintje of ballen in de put. Zondag was de feestelijke opening van de nieuwe speel- en ontmoetingsplek bij het Voorstenkampplein, 17de straat. Aangejaagd en ontworpen door de kinderen uit de Nijmeegse wijk.