Deuren van iconische Nijmeegse speelgoedwinkel sluiten na 39 jaar voorgoed: ‘Ik ben gaan roken van de stress’

Eerste hulp ziekenhui­zen meerdere keren per week urenlang dicht door uitval ziek zorgperso­neel

ARNHEM/DOETINCHEM - De afdelingen spoedeisende hulp van veel ziekenhuizen zijn meerdere keren per week enkele uren op een dag dicht omdat er te weinig personeel is om patiënten te kunnen helpen. Ook is de toestroom van patiënten enorm hoog.

7 april