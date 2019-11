Deze acht Nijmeegse kinderen kregen vandaag een lintje: jonge helden voor het voetlicht

Haren weggegeven

Rosanne (11) heeft inmiddels de haren weer zo lang dat ze in een staart kunnen. Toen ze in groep zes zat, heeft ze haar lokken gedoneerd aan Stichting Haarwensen. Om een haarstuk van te maken voor mensen met een haarziekte of die kaal zijn van een chemokuur. Ook stimuleert ze andere meisjes om hun haar te doneren en ze zamelt geld in voor de stichting. Daarnaast zet Rosanne zich in tegen pesten. Ze neemt het op voor kinderen in de klas die worden gepest, ze spreekt de pesters aan en overlegt met de leerkrachten hoe het pesten aangepakt kan worden. Door haar acties is de groepssfeer enorm verbeterd.