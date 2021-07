Deze brouwerij opent binnenkort een biercafé in Nijmegen

Boetes voor hangjonge­ren die voor overlast zorgen op het voetbal­veld: ‘Het kan zo niet langer’

27 juli NIJMEGEN – Vernielingen, achtergelaten rotzooi op de velden en harde muziek ’s avonds laat: voetbalclubs DVOL in Lent en Trekvogels in Nijmegen-Oost zijn de overlast van hangjeugd spuugzat. De tijd van waarschuwen is voorbij, raddraaiers krijgen daarom een boete van 100 euro van de politie of handhavers.