Deze compleet houten, groene villa midden in Nijmegen is net af, hoe ziet het er binnen uit?

Toekomsti­ge bewoners elf riante houten woningen aan Dobbelmann­weg delen straks klooster­tuin

NIJMEGEN - Aan de Dobbelmannweg in Nijmegen, op de plek waar ooit leerlingen van basisschool Groot Nijeveld les kregen, komen elf volledig uit hout opgetrokken woningen. Toekomstige bewoners van Hortus Ludi delen straks een kloostertuin die bereikbaar is via een gemeenschappelijk poortgebouw. De eerste paal gaat begin volgend jaar de grond in.