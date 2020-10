Deze coronatermen gebruikt Rutte bij de persconferentie van vanavond

NIJMEGEN - ,,We hebben advies ingewonnen bij het OMT en het Redteam, goed gekeken naar de R-factor en het dasboard en overleg gehad met het veiligheidsberaad.’’ Bent u er nog? Het is zomaar een zin die premier Rutte vanavond zou kunnen zeggen. We maakten een lijstje met wat uitleg over die en andere termen die mogelijk voorbij gaan komen.

OMT

Afkorting van Outbreak Management Team, een adviesclub van de volksgezondheidsminister. Zodra er een epidemie is en de standaard-maatregelen niet voldoende zijn, komt het team bij elkaar. Er zitten alleen mensen met een medische achtergrond in.

Redteam

Een club die zichzelf in het leven heeft geroepen en gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over de bestrijding van het coronavirus. Anders dan het OMT zitten hier bijvoorbeeld ook economen en gedragswetenschappers in.

R-factor

De reproductiefactor, de fameuze R, geeft het gemiddeld aantal personen aan aan wie een besmet iemand het virus overdraagt. Ligt die bijvoorbeeld op 1,3, dan geven drie personen die besmet zijn het virus door aan 4 anderen (3 x 1,3). Hoe de R-factor berekend wordt is ingewikkeld, het RIVM gebruikt daarvoor onder meer de ziekenhuisopnames.

RIVM

Dat is een afkorting van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is een kennis- en onderzoeksinstituut, gericht op de volksgezondheid en het leefmilieu.

Bron- en contactonderzoek

Wordt uitgevoerd door gezondheidsdienst GGD en is enerzijds gericht op het ontdekken waar iemand corona heeft opgelopen (de bron). Maar ook is belangrijk om mensen te kunnen waarschuwen die in de omgeving van een besmet persoon zijn geweest. Daarom worden al die contacten in kaart gebracht en indien nodig op de hoogte gesteld.

Quarantaine

Da's een van oorsprong Italiaans woord voor thuisblijven en geen bezoek ontvangen. Hoelang dat moet, hangt van de situatie af, maar vaak is de regel: tien dagen.

Positief of negatief

Wie positief test op corona krijgt eigenlijk negatief nieuws: dan heb je corona. De testen van de GGD kijken namelijk naar de aanwezigheid van (sporen van) het virus. ‘Zijn die aanwezig', is eigenlijk de vraag die met een test wordt gesteld. Een negatief antwoord op die vraag is dus fijn.

Corona-app

De corona-app, ook wel coronamelder genoemd, is een app op je telefoon die je waarschuwt als je minstens 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben. Als tenminste deze besmet persoon ook de app gebruikt. (Overigens: lukt het niet deze te downloaden... dat ligt niet aan u. Veel mobieltjes zijn te oud om de app aan te kunnen.)

Lockdown

Lockdown betekent letterlijk afgrendeling of vergrendeling. Een ‘intelligente’ lockdown is een door het kabinet bedachte kreet die niet meer betekent dan: we doen niet alle deuren dicht, maar wel sommige.

Dashboard

Dat kent iedereen van de auto, maar de overheid heeft een website waarop elke dag wordt bijgehouden hoeveel besmettingen en ziekenhuisopnames er zijn. Kun je per gemeente op zoeken.

Veiligheidsregio/veiligheidsberaad

Een veiligheidsregio is een gebied in het land waar gemeenten samenwerken op het gebied van onder meer veiligheid en gezondheidszorg. Nederland kent 25 van die regio's, de indeling is ooit ontstaan vanuit de politie: die had het land opgedeeld in die 25 gebieden om het een beetje werkbaar te houden.

De baas van die veiligheidsregio's zijn alle burgemeesters van de gemeenten die er toe behoren. De voorzitter van de vergadering met die burgemeesters is doorgaans de burgemeester van de grootste gemeente. Al die voorzitters samen vormen het veiligheidsberaad.