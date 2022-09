Deze eerstejaars studenten worden met ‘u’ aangesproken (maar dat hoeft niet)

Meestal is het de zoon die in de voetsporen van zijn vader treedt. Bij Frans van der Molen is het andersom: zijn zoon ging jaren geleden al studeren aan de Radboud Universiteit, nu volgt hij zelf. Van der Molen mocht zich twee weken geleden met zijn 66 jaar de oudste deelnemer aan de intro noemen.

Manager in de technieksector

Van der Molen werkte als manager in de technieksector, in een ver verleden studeerde hij af aan de hts (hogere technische school). Geschiedenis interesseerde hem altijd al, niet toevallig werkt hij als vrijwilliger in het Bevrijdingsmuseum. ,,Mijn vader was geschiedenisleraar, in de vakanties nam hij me mee naar musea in heel Europa. Hij kon prachtig vertellen.”