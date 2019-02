Deze jonge magneetvissers hengelen kluis met zes horloges uit de sloot: ‘Zoiets verwacht je niet’

De jonge magneetvissers belden de politie, die nog diezelfde dag de curieuze vondst in beslag namen. De politie deelde vervolgens een foto van de horloges en de medicijnen op sociale media, in de hoop dat de rechtmatige eigenaar zich meldt.



,,Als dat niet binnen één jaar gebeurt, mogen wij de horloges hebben", vervolgt Micha (13). ,,Stiekem hopen we daar natuurlijk op. Misschien zijn de horloges wel duizenden euro's waard.” Of het daadwerkelijk om exclusieve horloges of dat het replica's betreffen, is nog niet bekend. Net zo min dat het niet duidelijk is hoe lang de kluis in het water heeft gelegen, aldus de politie.



De vijf jongens hebben in ieder geval de smaak te pakken, één dag na de bijzondere buit zijn ze alweer druk in de weer bij de sloot met de magneethengel. Stef: ,,Wie weet wat we nog meer vinden.”