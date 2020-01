Deze maatregelen nemen ze tegen het coronavirus in het Radboud-ziekenhuis Nijmegen

Burgemees­ter Bruls ‘schaamt’ zich voor Jodenver­vol­ging in Nijmegen

18:45 NIJMEGEN - Enkele uren na premier Mark Rutte heeft ook burgemeester Hubert Bruls zondagavond zijn schaamte uitgesproken over de rol van de overheid bij de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Bruls doelde specifiek op de rol van het Nijmeegse gemeentebestuur in die jaren.