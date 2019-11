Deze man vernielde in één jaar acht keer dezelfde bestelbus in Nijmegen

De dader is een aantal keer te zien op camerabeelden. Die van 25 augustus van dit jaar rond kwart voor elf ’s avonds zijn het best. Daarop is te zien dat hij een spiegel sloopt van de bus, die dan staat geparkeerd aan de Piet Heinstraat. De man gaat op de spiegel aan de bijrijderskant hangen tot die afbreekt. Vermoedelijk pakt hij het zo voorzichtig aan om zo min mogelijk geluid te maken.



De beelden zijn deze week in overleg met het openbaar ministerie naar buiten gebracht om de dader te pakken te krijgen. Tot op heden heeft dat nog niet tot een arrestatie geleid.



De man is 31 augustus ook op beveiligingsbeelden in Bottendaal gezien. Maar op de bestelbus, die toen wel is vernield, stonden die dag geen camera’s gericht. Ook een aantal weken geleden is de auto nog een keer te grazen genomen. De man slaat ’s avonds of ’s nachts toe. ,,Maar er zit verder geen patroon in’’, aldus de wijkagent.