Deze mannen ‘winnen’ steeds weer van de overheid: ‘Dit land is moreel failliet’

Leon Adegeest (55) komt via een omweg naar het dubbelinterview. Deze ochtend had hij een afspraak op het politiebureau in Ommen. De ingenieur uit Dalfsen was daar om aangifte te doen wegens bedreiging. Voor het eerst lag er een anonieme brief met een vervelende boodschap op zijn deurmat.



,,De politie nam dit serieus. Wat in die brief staat is strafbaar.’’ Naar de afzender is het gissen. ,,Het moet wel één van die idiote twitteraars zijn die Lelystad Airport graag open wil hebben.’’