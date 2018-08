Deze Nijmeegse villa is te huur voor bijna 8.000 euro per maand

Dat via het woningverhuurbedrijf nu een huis aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen-Oost met een vraagprijs van twee miljoen euro voor 7.950 euro per maand te huur wordt aangeboden, is dan ook vrij uniek. ,,In het westen van het land worden vaker woningen in dit segment verhuurd, maar in deze omgeving niet’’, zegt Janssen. ,,Voor DolFijnWonen is dit in ieder geval het meest luxe en dure project dat we ooit in de verhuur hebben gehad.’’



Om precies te zijn gaat het om een vrijstaande, gemoderniseerde villa uit de jaren dertig in een rustige en bosrijke omgeving. Het huis van 294 vierkante meter telt onder meer zes slaapkamers, drie badkamers, een dakterras en een grote tuin met een zwembad. Om over de wijnkelder met klimaatregeling en de aangebouwde garage met automatische deuren nog maar te zwijgen. ,,Het gaat om een zeer luxe woning. Dat zie je terug aan de vraagprijs. De huurprijs is daar inherent aan.’’