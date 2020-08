Deze Nijmegenaar schrijft dit jaar de Duurzame Troonrede: ‘We moeten af van het opgeheven vingertje’

Zo’n lange traditie als de Troonrede van Prinsjesdag heeft de Duurzame Troonrede nog niet, maar toch wordt al meer dan twintig jaar tijdens de eerste dinsdag van september stilgestaan bij het thema duurzaamheid. Tijdens Duurzame Dinsdag komen tientallen organisaties samen om voorstellen aan te bieden aan de politiek.



Hoogtepunt van de dag is de Duurzame Troonrede die jaarlijks voorgelezen mag worden door een autoriteit op het gebied van duurzaamheid. En dinsdag is dat hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker van de Radboud Universiteit in Nijmegen.



Is dat een eer voor u?

,,Ja, ik vind van wel en het is ook een uitdaging. Het is een eer om na een lange carrière met veel publieke optredens nu tijdens Duurzame Dinsdag het woord te mogen voeren.’’



Het grote publiek kent de Troonrede van de Ridderzaal en het ‘leve de koning’. Hoe ziet uw troonrede er uit?

,,Het is normaal altijd in het oude gebouw van de Tweede Kamer, maar nu is het met weinig publiek in Nieuwspoort in Den Haag. Het gebouw van de Kamer wordt verbouwd. En vanwege de corona mag er ook geen publiek bij zijn. Het is wel via internet live te volgen.’’