Deze politiemensen kunnen de volgende klant zijn van de illegale sekswerker

NIJMEGEN - Seksafspraken maken via internet, bij een massagesalon langs om te kijken of die ook seks aanbiedt en checken of de meiden achter het raam wel 21 zijn. Dit is hoe de politiemensen van het Prostitutie Controle Team de kost verdienen.

De seksafspraak is gemaakt via het 06-nummer in de advertentie op Kinky.nl, het opgegeven adres een appartementje van woningbouwvereniging Talis in Nijmegen.



De slaapkamer is duidelijk als werkplek ingericht. Met naast het bed dildo’s, condooms en glijmiddel voor het grijpen. En - minder fris - een open afvalzak met gebruikte condooms en tissues.



Vijf betalende klanten heeft de sekswerker er inmiddels ontvangen. Het geld dat hij verdient, stuurt hij naar zijn familie in het buitenland. Die weet dat hij dit werk doet. Hij is er speciaal voor naar Europa gekomen. Het is hier voor hem als sekswerker veel veiliger dan waar hij vandaan komt.



Hij is simpelweg naar Amsterdam gevlogen en heeft vanuit een hotel in de hoofdstad via Airbnb dit appartement in Nijmegen gehuurd. Hij heeft er niet bij verteld dat hij van plan was de flat voor prostitutie te gebruiken.

Zicht

Het zal voorlopig bij vijf klanten blijven, want deze klant blijkt geen klant, maar een politieman van het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Nederland. En wat de sekswerker doet - zonder vergunning ‘bedrijfsmatig’ werken vanuit een woning - mag niet in Nijmegen.



Dat staat in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). En adverteren is al bedrijfsmatig bezig zijn. En omdat sekswerker in Nederland wél een legaal beroep is, moet hij zijn verdiensten bij de belasting opgeven.



Sekswerk is legaal sinds 2000, toen Nederland het bordeelverbod heeft afgeschaft. Doel was om het werk uit het criminele circuit te halen en meer zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de prostitutie. Dat zou optreden tegen uitwassen als mensenhandel en het uitbuiten van minderjarigen makkelijker moeten maken.

Kaalslag

Volledig scherm Uit het politierapport: condooms in allerlei soorten en maten naast het bed in een van de appartementen. © de Gelderlander Dat was buiten het internet gerekend. Anno 2019 heeft een kaalslag plaatsgevonden onder bordelen met een vergunning, of het nou gaat om raampanden, privéhuizen, escortbedrijven of erotische massagesalons.



Doordat gemeenten ook nog eens veel strenger zijn geworden, zijn rosse buurten en tippelzones met uitsterven bedreigd. Nijmegen, Arnhem, Groningen en Utrecht zijn de laatste vier die nog een tippelzone hebben.



Daar staat tegenover dat iedereen zonder veel moeite een advertentie kan zetten op sekssites als Kinky en Sexjobs, met een 06-nummer erbij om af te spreken op om het even welke plek. Elke dag bieden alleen al in Gelderland en Overijssel zo’n duizend sekswerkers op internet hun diensten aan. De meesten zonder vergunning. Zie dan nog maar eens misstanden op te sporen.



Om hiertegen iets te ondernemen heeft de politie Oost-Nederland begin 2016 het Prostitutie Controle Team in het leven geroepen. De politiemensen in dit team reageren op advertenties waarvan ze vermoeden dat weleens sprake kan zijn van mensenhandel of minderjarigen en gaan erop af. Zo leidt een andere advertentie op Kinky.nl het team - opnieuw - naar een appartementje in Nijmegen. Van woningbouwvereniging Portaal dit keer. Ook hier is de slaapkamer als werkplek ingericht. Op het nachtkastje staan een fles Durex glijmiddel en een vibrator klaar voor gebruik.

Slapen voor seks

De buitenlandse vrouw met wie de seksafspraak is, vertelt dat ze met het vliegtuig naar Nederland is gekomen en per trein is doorgereisd naar Nijmegen. Ze is op het NS-station opgehaald door iemand die ze omschrijft als ‘een Nederlandse vriend’.



Hij had een sleutel van de flat. Ze betaalt 60 euro per dag om er te wonen en te werken. Een man komt het geld elke dag halen. Ze krijgt per sms bericht als ze een klant kan verwachten. Inmiddels heeft ze vier klanten gehad. Wie dit regelt, zegt ze niet te weten.



Ze blijkt de flat te delen met haar zus. Die vertelt de politie dat ze ooit foto’s heeft opgestuurd voor een seksadvertentie en hiervoor geld heeft betaald. Dan staat een man op de stoep. Het blijkt degene die de huur int en die bovendien de eigenlijke bewoner van de flat is. Zijn verhaal is dat hij de zussen tegenkwam op het station en ze bij hem heeft laten slapen in ruil voor seks.

Meer dan massages

De politiemensen leggen wat ze aantreffen vast in een rapport, dat naar de gemeente gaat. De rapportages die Nijmegen na een juridisch getouwtrek van meer dan twee jaar heeft verstrekt, laten zien dat het Prostitutie Controle Team ook verder gaat dan reageren op seksadvertenties. Zo gaat een politieman undercover naar binnen bij een massagesalon in Nijmegen na serieuze signalen dat er meer wordt aangeboden dan alleen massages.



Het team controleert ook de raamprostitutiepanden die Nijmegen - anders dan Arnhem - nog wél heeft. Zo haalt de beheerder van een van de panden het team erbij, als die twijfelt over de echte leeftijd van een van de meiden die er een peesruimte huurt. De beheerder haalt de ID-kaarten van nieuwe sekswerkers standaard door een documentchecker en die gaf aan dat de MRZ-code (Machine Readable Zone) niet deugde.



Bij controle blijkt het ID inderdaad vals, het meisje is minderjarig. Ze wordt aangehouden - ook om te voorkomen dat ze de benen neemt. Na een strafrechtelijk onderzoek wordt ze overgedragen aan Jeugdbescherming Gelderland en uiteindelijk aan haar moeder.



Het is niet de eerste keer dat een meisje met een vals ID probeert de vergunningvoorwaarde te omzeilen dat je minstens 21 moet zijn om als prostituee te mogen werken. Ook dit heeft Nijmegen vastgelegd in zijn APV. De politie adviseert de gemeente daarom een voorwaarde toe te voegen: dat van het legitimatiebewijs van elke nieuwe sekswerker een fotokopie wordt gemaakt, die óók naar hun collega's van team mensenhandel wordt gestuurd.