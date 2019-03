Deze reportages dingen mee naar een prijs bij de Gelders Nieuwsfoto 2018

Deze foto’s verschenen in Gelderse dag- of weekbladen, maar ook in landelijke kranten, tijdschriften en op internet. Een vakjury onder leiding van Wouke van Scherrenburg nomineerde 30 foto’s.

Stemmen voor de publieksprijs kan ook tijdens de exposities van de foto’s op de volgende plaatsen: Koppelkerk , Koppelstraat 35 in Bredevoort, 15 februari t/m 14 april 2019 Huis der Provincie , Markt 11 in Arnhem, 18 februari t/m 5 april 2019 De Gelderlander , Kaapstander 24 in Nijmegen, 16 februari t/m 7 april 2019

Nederland wordt geteisterd door droogte.

De zomer van 2018 was de warmste zomer in ruim drie eeuwen. De gemiddelde temperatuur 18,9˚C tegen 17,0˚C normaal. Er is twee keer sprake van een landelijke hittegolf, van 15 t/m 27 juli en van 29 juli t/m 7 augustus.

Op 26 juli werd de hoogste temperatuur van deze zomer gemeten 38,2˚C in Arcen. Dit was maar 0,4˚C onder de hoogst gemeten temperatuur ooit in Nederland.

De zomer was een van de droogste zomers sinds 1906.