Deze restaurants kregen of verloren een Bib Gourmand

Interview Nijmegen heeft volgens ambassa­deur Dolf Jansen altijd met hardlopen te maken

12:11 NIJMEGEN - Zaterdag staat Dolf Jansen in de Stadsschouwburg in Nijmegen; een week later staat hij weer in Nijmegen, maar dan aan de start van de Zevenheuvelenloop op de Groesbeekseweg. Een gesprek over slim lopen, de voorstelling ‘7 verhalen over onderweg zijn en 1 over aankomen’ en zijn link met Nijmegen.