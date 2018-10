Deze riante villa van oud-voorzitter NEC staat te koop voor meer dan 3 miljoen

Paes, van 2006 tot 2008 voorzitter van de club, zou zijn familiebedrijf hebben verkocht, en kon zich daardoor dit luxueuze optrekje veroorloven.



Het monumentale pand is in 1910 gebouwd en heeft een woonoppervlakte van bijna 1200 vierkante meter. Het perceel is meer dan 2600 vierkante meter. Verder telt het huis achttien kamers, waarvan zeven slaapkamers, drie badkamers en kantoren. Helaas is het zwembad niet meer in gebruik, maar die kan desgewenst in 'ere hersteld worden', zo is te lezen op huizensite Funda.