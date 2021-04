Deze surrealistische supermarkt staat op een afgelegen vlakte in Nijmegen: waarom?

Zijn komst was aangekondigd en toch stond ie er vrij plotseling: de nieuwe Aldi. De winkel werd in enkele weken tijd gebouwd in een flauwe bocht van de S100, in een leeg landschap dat misschien het beste te omschrijven is met enkele willekeurige waarnemingen: mobiel toilet, bouwhek, graafmachine, windmolen in de verte. Je rijdt er misschien zo aan voorbij, maar vanuit de lucht gefotografeerd ziet de winkel in die omgeving er surrealistisch uit.



Dit is het nieuwe Nijmegen. In 2023 staat hier een wijk met een nieuw winkelcentrum, Hof van Holland. De Aldi op Woenderskamp 101 is dan misschien het eerste gebouw, het zal net zo snel verdwijnen als het is gekomen. Het is namelijk een tijdelijke, prefab, demontabele winkel.



De winkel opende vrijdag 20 november, maar vanwege corona verliep dat zonder festiviteiten. Nijmegen wilde graag dat er al een paar voorzieningen zouden komen voor de huizen die er al staan, aan de overkant van de S100. ,,Wij hebben gehoor gegeven aan die wens en er een tijdelijk filiaal neergezet’’, zegt woordvoerder Laetitia Gruwel van Aldi. Over bezoekersaantallen wil het bedrijf niets zeggen.