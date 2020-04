Deze tientallen dijken en kades in de regio zijn met Pasen afgesloten

CORONABUL­LE­TIN #30: Wegen op slot tijdens Pasen en een op de drie geteste zorgmede­wer­kers heeft corona

17:59 NIJMEGEN - De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: In Gelderland gaan 20 wegen op slot tijdens het Paasweekend en dertig procent van het geteste zorgpersoneel heeft corona.