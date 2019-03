Deze zeven mannen worden verdacht van megafraude in ‘sprinkhanenproces’

Ronald de G. (62) uit Terschuur

Ooit steenrijk zakenman uit het lommerrijke Achterveld op de Veluwe. Nu verdacht van megafraude, waarin hij zelfs zijn studerende kinderen meesleepte. De G. bouwde zijn uitzendbureau voor technisch personeel uit tot een machtig bedrijf met bouwgiganten als BAM en Strukton als klant. Hij weigerde een overnamebod van 28 miljoen. Als uitzendbaas is hij een grote sponsor in de motorsport. Hij ondersteunt Jurgen van den Goorbergh, één van Nederlands beste motorrijders ooit en heeft jarenlang een eigen Grand Prix Team. In 2014 gaat zijn bedrijf failliet. Persoonlijk failliet verklaard verlaat de G. zijn gezin, Hij verblijft vaak op de Filipijnen bij zijn jongere vriendin. In 2015 begint hij het bedrijf Tradewinds dat handelt in vastgoed. Geld om vastgoed te kopen komt binnen via de stichting Noordenwind. Een firma die vanuit een monumentale villa aan de Utrechtseweg in Oosterbeek beleggers in vastgoed werft. Zij krijgen een rendement voorgespiegeld tot liefst ruim 9 procent. Kom daar maar eens om bij de bank. Tradewinds blijkt volgens het Openbaar Ministerie de spil in de fraudezaak rond Noordenwind en Hollandsche Wind. Het bedrijf dat eerst in vastgoed belegt en later in windmolens, is gebakken lucht, windhandel.