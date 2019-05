Deze zomer staan veertig studenten op straat door illegale verkamering in Nijmegen

Het gaat om studenten die wonen in historische panden aan de Van Oldenbarneveltstraat en Burghardt van Den Berghstraat. Om de panden te legaliseren, moeten verhuurders een omzetvergunning aanvragen. De voorwaarden voor een dergelijke vergunning zijn afgelopen jaar fors aangescherpt.



De omgevingsdienst heeft de studenten in kwestie al laten weten dat de kans dat alsnog een vergunning wordt verleend zeer gering is en ze daarom ernstig rekening moeten houden met een noodgedwongen vertrek.



Een van de getroffen bewoners is de 22-jarige Timo. Hij maakt zich geen zorgen over een mogelijke uitzetting. ,,Ik ga binnenkort sowieso verhuizen, dus mij raakt het niet”. Dat is anders voor zijn huisgenoten, vervolgt hij: ,,Eentje heeft werk in de stad en moet daarvoor in het centrum blijven. En dat is nogal een dingetje in Nijmegen, een kamer vinden in het centrum.”