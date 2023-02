Diane verhuisde voor de liefde naar Nijmegen: van een gestolen bankje naar een gestolen hart

indebuurt.nlHet is Valentijnsdag en dat gebruikt indebuurt Nijmegen graag als excuus om ons te verliezen in romantische, zoetsappige verhalen van stadsgenoten. Het verhaal van Diane Dalhuisen is er zo een. Voor alle romantische zielen onder ons: lees mee en zwijmel weg.

Nietsvermoedend kwam de Utrechtse Diane thuis na een dagje Pride in de Nederlandse hoofdstad. Het was augustus 2016. Haar huis was een werfkelder aan de Oudegracht in Utrecht, haar voortuin de gracht. Het bankje waar ze graag van het uitzicht over het water genoot, was verdwenen. Ze ging op onderzoek uit, vertelt ze.

Een gestolen bankje

“De buren zaten met een club vrienden te barbecueën aan de gracht en kwamen zitplekken tekort. Ze vonden een bankje. Mijn bankje, dus. Ik zag de mannen zitten en ging verhaal halen, wat resulteerde in mee barbecueën en borrelen.”

“Een van die jongens was de Nijmeegse Rob; hij was op bezoek bij vrienden. Vanaf het eerste moment was dat supergezellig. We bleken ook nog eens dezelfde roots in de Veluwe te hebben. Toch was er toen nog geen sprake van romantiek. We hadden immers beide net een lange relatie achter de rug en nog geen zin in een nieuwe.”

De officiële stempel

Desondanks konden de twee het niet laten om contact te houden. Een tijdje daten en op en neer reizen van Utrecht naar Nijmegen en andersom volgde. “Om en om deelden we de liefde voor onze steden met elkaar. We speelden de horeca op beide plekken helemaal uit.”

De liefde groeide en was moeilijk meer te ontkennen. In augustus 2016 besloot het verliefde stel een officiële stempel op hun relatie te drukken. Van verhuizen was toen nog lang geen sprake.

Van trouwen naar een gezin in Nijmegen

Toen het stel twee jaar later een reis naar Maleisië maakte, ging Rob op een knie. Na een volmondige ja van Diane trouwden de twee op, jawel: het bankje van de Oudegracht. Ook samenwonen kwam steeds meer ter sprake. “De keuze voor de plek was niet moeilijk. Beide steden voelden voor ons allebei goed.”

De keuze viel op Nijmegen, dus trok Diane bij Rob in zijn appartement in Bottendaal in. Niet veel later kochten ze samen hun droomhuis in Nijmegen-Oost. “Huisje, boompje, beestje, want op 5 december 2022 is onze zoon Sam geboren. We zijn ineens een gezin!”

Geluk op een bankje

“Ik voel me helemaal thuis in Nijmegen. Het open karakter en het gevoel van vrijheid dat ik in Nijmegen ervaar, herken ik in de sfeer van Utrecht. Ook daar zijn we nog regelmatig te vinden, zodat kleine Sam beide steden goed leert kennen.”

Het bankje? Dat blijft een rode draad in het leven van Diane en Rob. “Hij staat zelfs op de geboortekaartje van Sam. Links zie je Utrecht, rechts Nijmegen en in het midden wij drie op het bankje. Zesenhalf jaar na onze eerste ontmoeting, zijn we nog altijd heel blij. Soms zit geluk gewoon op een bankje.”

