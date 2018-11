‘Die geur en krijsende varkens kunnen we missen als kiespijn’

,,Ik heb de betrokken wethouder nog gewaarschuwd toen in 2004 de nieuwe Waelhave-appartementen in de wijk werden gebouwd. ‘Die nieuwe mensen zitten straks recht tegenover een slachthuis. Kunnen geen raampje openzetten of er is al stank in huis.’ De oude bewoners van het Waterkwartier wisten niet beter, al werd er wel veel over de stank gemopperd. Er hing altijd een weeïge lucht in de straten. Jarenlang dumpte het slachthuis ook afval in de Waal. Daar waren veel buurtbewoners dan wel weer blij mee. De visliefhebbers gooiden hun hengeltjes precies op de dumpplaats uit. Daar stikte het van de vis: succes gegarandeerd.