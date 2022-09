‘Die inzet van EnegerieFixers is een superactie’

Popronde in Nijmeegse kroegen, zalen en winkels: ‘Het festival is een enorme spring­plank’

NIJMEGEN - Scheurende gitaren en hiphopbeats in Nijmeegse kroegen, winkels en zalen. Op zo’n veertig plekken in de stad strijkt zaterdag de Popronde neer: een reizend muziekfestival, met elk jaar Nijmegen als startpunt. Guus Timmermans, zanger van de plaatselijke band Foxlane, blikt terug op de deelname in 2019.

8 september