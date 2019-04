Dief steelt twee rechterschoenen uit Nijmeegse winkel

Nijmeegs museum koopt middel­eeuws mannelijk naakt dankzij legaat

17:03 NIJMEGEN - Museum Het Valkhof heeft een eikenhouten beeld uit de eerste helft van de zestiende eeuw aangekocht dankzij een legaat van een kunstliefhebber. Het gaat om een sculptuur dat is gemaakt door de Nederrijnse kunstenaar Henrick van Holt die is is geboren in Kalkar.