Dief steelt vier potten shampoo, maar zo veel haar heeft hij niet

Marechaus­see achter­volgt op geleende fiets Roemeen (36) die nog drie jaar moet uitzitten

De Marechaussee heeft woensdag in Beek-Ubbergen een man uit Roemenië in de kraag gevat die in eigen land nog een celstraf van drie jaar en twee maanden uit moest zitten. Na een achtervolging te voet en op een geleende fiets werd de man aangehouden.