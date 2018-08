Dief uit azc Grave loopt tegen de lamp door foto's met gejatte mobiel

NIJMEGEN - Het zal je maar gebeuren: je mobieltje wordt gejat en niet veel later zie je op je computer foto's verschijnen die gemaakt zijn door de dief. Het overkwam Nijmegenaar Joeri Fontijn, wiens telefoon op 3 juli ter hoogte van de Grote Markt in Nijmegen is ontvreemd. Dankzij een attente agent heeft Fontijn zijn mobiel inmiddels terug: ,,Maar het is wel allemaal raar gelopen."

Terug naar die derde juli. Fontijn doet mee aan de Supercup Nijmegen, een zesdaags voetbaltoernooi in hartje Nijmegen. Terwijl hij op het veld staat, slaat een dief toe: zijn zonnebril en telefoon blijken na afloop van de wedstrijd uit zijn sporttas te zijn gehaald.

DigiD

,,Ik wilde direct aangifte doen’’, zegt Fontijn. ,,De politie vertelde mij echter dat ik dat alleen digitaal kon doen. Daarvoor moest ik inloggen met DigiD. Dat kon ik niet: immers heb ik ingesteld dat ik ter extra beveiliging een verificatiecode op mijn telefoon ontvang. En dat is lastig, zo zonder telefoon.’’

Na anderhalve week heeft Fontijn een nieuwe telefoon en lukt het hem om alsnog aangifte te doen. Hij krijgt echter opnieuw een tegenslag voor zijn kiezen: de politie laat de Nijmegenaar weten niets met de aangifte te doen. De kwestie lijkt daarmee klaar te zijn.

Social media

Niets is minder waar. Als Fontijn enkele dagen later zijn Googleaccount opent, ziet hij meerdere foto's verschijnen die zijn gemaakt met zijn gejatte mobiel. Daarop staat de vermoedelijke dief herkenbaar in beeld. ,,Foto's van de mobiel worden automatisch gekoppeld aan mijn account. Ik heb een aanvullende aangifte bij de politie gedaan, maar daar kreeg ik geen reactie op.’’

Daarop neemt hij het heft in eigen handen. Via social media deelt hij de foto's in kwestie, waarop een stormvloed van reacties komt. Meerdere mensen herkennen het AZC in Grave op de foto's. De organisatie van de Supercup herkent twee personen op de digitale kiekjes: het blijkt te gaan om een tweetal dat die week al eerder heeft geprobeerd om diefstallen op de Grote Markt te plegen.

Quote Zonder die agent in kwestie had ik nooit meer iets gehoord van mijn telefoon." Joeri Fontijn

,,Uiteindelijk heeft een agent op eigen initiatief onderzoek gedaan’’, besluit Fontijn. ,,Hij is naar het AZC gegaan en heeft een man aangehouden die mijn telefoon bleek te hebben. Daar ben ik erg blij om. Maar tegelijkertijd vind het raar dat de politie zelf geen stappen wilde ondernemen. Zonder die agent in kwestie had ik nooit meer iets gehoord van mijn telefoon.’’